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Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146

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05.05.2026 14:18:47

Ferrari Outperform

Ferrari
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe die seit einem Vorab-Briefing deutlich gestiegenen Konsensschätzungen in etwa erfüllt, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum bestätigten Ausblick schrieb der Experte, dass er mit keiner Änderung gerechnet habe - genauso wie Investoren, mit denen er gesprochen habe. Diese hätten aber mit übertroffenen Quartalserwartungen geliebäugelt./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:55 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Tom Narayan 		KGV*:
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