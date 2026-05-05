Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
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05.05.2026 07:06:00
Palantir mit deutlichem Gewinn- und Umsatzsprung - Aktie rutscht ab
Die Zahlen von Palantir waren am Markt mit Spannung erwartet worden. So fiel die Bilanz des KI-Riesen für das erste Quartal aus.
Auch auf der Ergebnisseite verzeichnete der Konzern einen signifikanten Sprung: Das Ergebnis je Aktie stieg von 0,08 auf 0,34 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung der Experten von 0,277 US-Dollar klar. Laut CEO Alex Karp ist die Nachfrage in den USA aktuell so gewaltig, dass die Firma kaum mit der Auftragsabwicklung hinterherkommt, weshalb Palantir zudem die Prognose für das Gesamtjahr anhob.
Trotz dieser starken Zahlen und der operativen Erfolge bei der Auswertung komplexer Datenmengen reagierte die Aktie nachbörslich an der NASDAQ negativ und notierte zuletzt 2,70 Prozent tiefer bei 142,09 Dollar.
Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch mit Material von AWP
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