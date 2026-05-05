Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Seine Schätzungen für die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen lägen beim operativen Ergebnis (Ebitda) und beim Ergebnis je Aktie - jeweils vor Sondereinflüssen - um zwei beziehungsweise drei Prozent unter den Konsensprognosen, schrieb Richard Vosser in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Mit einer Bestätigung der Jahresziele dürfte der Chemie- und Pharmakonzern die Anleger aber beruhigen./rob/gl/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
109.35 €
|
Abst. Kursziel*:
37.17%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
110.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.81%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
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