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National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

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12:20:27
BRXC
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25.03.2026 11:11:36

National Grid Outperform

National Grid
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für National Grid von 1420 auf 1450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei dem britischen Stromnetzbetreiber und dem Wettbewerber SSE sei es sinnvoll, über kurzfristige Schwankungen hinwegzusehen und den Fokus auf die langfristige Widerstandsfähigkeit zu legen, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 05:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: National Grid plc Outperform
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
14.50 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
12.51 £ 		Abst. Kursziel*:
15.91%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
12.55 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
15.58%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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