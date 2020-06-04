Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

04.06.2020
13.10.2025 18:32:39

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re nach einem Analystenwechsel von 566 auf 570 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Münchener seien gut kapitalisiert und zählten den am besten diversifizierten Rückversicherern, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Munich Re habe ferner in der letzten Abschwungphase eine gute, aber nicht herausragende Erfolgsbilanz aufgewiesen, und die historischen Eigenkapitalrenditen lägen deutlich unter den Markterwartungen. Insgesamt sieht Cohen kaum Spielraum für eine Neubewertung./rob/la/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:30 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
570.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
563.00 € 		Abst. Kursziel*:
1.24%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
564.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.06%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

