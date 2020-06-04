Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re nach einem Analystenwechsel von 566 auf 570 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Münchener seien gut kapitalisiert und zählten den am besten diversifizierten Rückversicherern, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Munich Re habe ferner in der letzten Abschwungphase eine gute, aber nicht herausragende Erfolgsbilanz aufgewiesen, und die historischen Eigenkapitalrenditen lägen deutlich unter den Markterwartungen. Insgesamt sieht Cohen kaum Spielraum für eine Neubewertung./rob/la/jha/;
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
570.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
563.00 €
|
Abst. Kursziel*:
1.24%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
564.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.06%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
