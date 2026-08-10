DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 352.90 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier investiert hätte, hätte er nun 28.337 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 515.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’604.70 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46.05 Prozent erhöht.

Am Markt war Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft jüngst 64.84 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch