ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Munich Re von 500 auf 525 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere der Münchner sind die Favoriten des Analysten Will Hardcastle in seiner am Montag vorliegenden Branchenstudie, in der er Rückversicherer generell als bevorzugten Untersektor bezeichnet. Er sieht bei Munich Re dank zusätzlichen Ausschüttungspotenzials die beste Gesamtrendite./ag/tih;