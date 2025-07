NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft nach Quartalszahlen von 475 auf 565 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die starken Resultate des Softwarekonzerns habe er seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2025 und 2026 erhöht, schrieb Mark Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Seine langfristige optimistische Einschätzung für Microsoft und das Thema KI sei untermauert worden./rob/edh/ck;