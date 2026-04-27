Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
332.80CHF
2.62CHF
0.79 %
12:49:23
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.04.2026 11:37:52
Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Erwartungen und Bewertungen seien zuletzt massiv gesunken, schrieb Brent Thill am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich damit verbessert./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 675.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 424.62
|
Abst. Kursziel*:
58.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 424.59
|
Abst. Kursziel aktuell:
58.98%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
04:00
|From AI experiments to Frontier Success: Microsoft Brings Agentic AI to Hong Kong Organizations (EQS Group)
|
24.04.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft zeigt sich am Abend freundlich (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones schwächer (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft schiebt sich am Freitagnachmittag vor (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Aktien im Fokus: OpenAI arbeitet mit Amazon zusammen: Partnerschaft mit Microsoft in der Krise? (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Microsoft-Aktie im Blick: Massiver Ausbau von KI-Investitionen in Australien (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|11:37
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|11.03.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|11:37
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|11.03.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|11:37
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|11.03.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|332.80
|0.79%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:06
|
UBS AG
Volvo AB Buy
|11:59
|
UBS AG
Sanofi Neutral
|11:58
|
UBS AG
Renault Sell
|11:47
|
UBS AG
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|11:46
|
UBS AG
Eni Buy
|11:45
|
UBS AG
IONOS Neutral
|11:38
|
Jefferies & Company Inc.
Amazon Buy