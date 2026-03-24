ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 600 auf 510 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Karl Keirstead berichtete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Investorentreffen in Asien und Australien. Der Fokus habe auf dem KI-Assistenten Microsoft 365 Copilot gelegen. Dessen öffentliche Wahrnehmung müsse sich verbessern, damit der Aktienkurs des Software-Unternehmens davon profitieren könne. Das gesenkte Kursziel begründete er mit der Sektor-Abwertung und Wettbewerb durch Anbieter von KI-Modellen./rob/tih/ck;