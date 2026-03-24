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25.03.2026 13:27:53

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 600 auf 510 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Karl Keirstead berichtete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Investorentreffen in Asien und Australien. Der Fokus habe auf dem KI-Assistenten Microsoft 365 Copilot gelegen. Dessen öffentliche Wahrnehmung müsse sich verbessern, damit der Aktienkurs des Software-Unternehmens davon profitieren könne. Das gesenkte Kursziel begründete er mit der Sektor-Abwertung und Wettbewerb durch Anbieter von KI-Modellen./rob/tih/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 16:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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