Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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Microsoft Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 600 auf 510 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Karl Keirstead berichtete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Investorentreffen in Asien und Australien. Der Fokus habe auf dem KI-Assistenten Microsoft 365 Copilot gelegen. Dessen öffentliche Wahrnehmung müsse sich verbessern, damit der Aktienkurs des Software-Unternehmens davon profitieren könne. Das gesenkte Kursziel begründete er mit der Sektor-Abwertung und Wettbewerb durch Anbieter von KI-Modellen./rob/tih/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 510.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 372.74
|
Abst. Kursziel*:
36.82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 373.88
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.41%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
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