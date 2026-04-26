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27.04.2026 11:38:12
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Dynamik im AWS-Geschäft könnte im ersten Quartal positiv überraschen, schrieb Brent Thill am Sonntag in seinem Ausblick auf den Bericht. Auf aktuellem Niveau sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken attraktiv./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 300.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 263.99
|
Abst. Kursziel*:
13.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 263.86
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.70%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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