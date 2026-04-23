|KI-Strategie
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23.04.2026 03:50:34
Aktien im Fokus: OpenAI arbeitet mit Amazon zusammen: Partnerschaft mit Microsoft in der Krise?
Der KI-Entwickler OpenAI erweitert seinen Kreis an strategischen Unterstützern und schliesst eine umfassende Allianz mit Amazon - das weicht die bisherige exklusive Bindung an Microsoft auf.
• Amazon investiert im Rahmen der Kooperation mehrere Milliarden US-Dollar
• Die langjährige Exklusivpartnerschaft zwischen Microsoft und OpenAI wird aufgeweicht
Strategische Neuausrichtung durch Allianz mit Amazon
Das US-Unternehmen OpenAI schliesst eine weitreichende strategische Partnerschaft mit Amazon ab, um seine Rechenkapazitäten massiv auszuweiten. Im Zentrum der Vereinbarung steht die Nutzung von Amazon Web Services (AWS), dem Cloud-Anbieter von Amazon, als bevorzugtem Partner für das Training und den Betrieb zukünftiger KI-Modelle. Laut einer Pressemitteilung vom 27.02.2026 von Amazon investiert der Konzern im Zuge dieser Kooperation 50 Milliarden US-Dollar in OpenAI. Die Zusammenarbeit sieht zudem vor, dass OpenAI Zugriff auf die spezialisierten KI-Chips von Amazon erhält, um die Effizienz der Modellentwicklung zu steigern und die Abhängigkeit von einzelnen Hardware-Lieferanten zu verringern.
Veränderungen in der Beziehung zu Microsoft
Die Ankündigung markiert einen Wendepunkt in der bisherigen Expansionsstrategie von OpenAI, da das Unternehmen seine Infrastruktur erstmals signifikant über die Systeme von Microsoft hinaus diversifiziert. Microsoft bleibt zwar ein bedeutender Investor und Partner, doch die ursprüngliche Exklusivität der Zusammenarbeit wird durch den Einstieg von Amazon formell beendet. In einem Blogbeitrag der Microsoft Corporation betont der Konzern jedoch, dass die bestehende Kooperation fortgesetzt und die Integration von OpenAI-Technologien in die eigenen Produkte weiter vorangetrieben wird. Die neuen Entwicklungen werden als notwendiger Schritt beschrieben, um den immensen Bedarf an Rechenleistung für die nächste Generation künstlicher Intelligenz zu decken.
Marktbeobachter bewerten die Machtverschiebung
Analysten bewerten den Schritt als Zeichen für das wachsende Bedürfnis von OpenAI nach Unabhängigkeit und Ressourcenvielfalt. Das Finanzportal MarketWatch, eine auf Wirtschaftsnachrichten und Börsendaten spezialisierte Plattform, berichtet in diesem Zusammenhang von einer möglichen Belastungsprobe für das Verhältnis zwischen OpenAI und seinem bisherigen Hauptförderer. Während Microsoft über Jahre hinweg als alleiniger Cloud-Lieferant fungierte, entsteht nun eine Wettbewerbssituation zwischen den beiden grössten Cloud-Anbietern der Welt um die Unterstützung des führenden KI-Entwicklers. Für Anleger bedeutet dies eine Veränderung der Machtverhältnisse im Sektor, da die technologische Führung von OpenAI nicht mehr allein an den Erfolg der Microsoft-Infrastruktur gekoppelt ist.
Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch
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