Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’068 -0.5%  SPI 18’486 -0.6%  Dow 49’490 0.7%  DAX 24’195 -0.3%  Euro 0.9184 0.2%  EStoxx50 5’906 -0.4%  Gold 4’739 0.6%  Bitcoin 61’818 3.7%  Dollar 0.7843 0.4%  Öl 101.8 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Luzerner Kantonalbank125293061Sandoz124359842Accelleron Industries116936091
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien im Fokus: OpenAI arbeitet mit Amazon zusammen: Partnerschaft mit Microsoft in der Krise?
Blue Origin plant keinen Börsengang: Weshalb Bezos einen anderen Weg einschlägt als Elon Musk mit SpaceX
Institutionelle Bitcoin-Reserven wachsen enorm: Strategy liegt klar vorn
BitMine besitzt jetzt vier Prozent aller ETH-Coins - Tom Lee mit sagenhafter Prognose für Ethereum
Ausblick: STMicroelectronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Suche...
KI-Strategie 23.04.2026 03:50:34

Aktien im Fokus: OpenAI arbeitet mit Amazon zusammen: Partnerschaft mit Microsoft in der Krise?

Aktien im Fokus: OpenAI arbeitet mit Amazon zusammen: Partnerschaft mit Microsoft in der Krise?

Der KI-Entwickler OpenAI erweitert seinen Kreis an strategischen Unterstützern und schliesst eine umfassende Allianz mit Amazon - das weicht die bisherige exklusive Bindung an Microsoft auf.

• OpenAI nutzt künftig verstärkt die Cloud-Infrastruktur von Amazon Web Services
• Amazon investiert im Rahmen der Kooperation mehrere Milliarden US-Dollar
• Die langjährige Exklusivpartnerschaft zwischen Microsoft und OpenAI wird aufgeweicht

Strategische Neuausrichtung durch Allianz mit Amazon

Das US-Unternehmen OpenAI schliesst eine weitreichende strategische Partnerschaft mit Amazon ab, um seine Rechenkapazitäten massiv auszuweiten. Im Zentrum der Vereinbarung steht die Nutzung von Amazon Web Services (AWS), dem Cloud-Anbieter von Amazon, als bevorzugtem Partner für das Training und den Betrieb zukünftiger KI-Modelle. Laut einer Pressemitteilung vom 27.02.2026 von Amazon investiert der Konzern im Zuge dieser Kooperation 50 Milliarden US-Dollar in OpenAI. Die Zusammenarbeit sieht zudem vor, dass OpenAI Zugriff auf die spezialisierten KI-Chips von Amazon erhält, um die Effizienz der Modellentwicklung zu steigern und die Abhängigkeit von einzelnen Hardware-Lieferanten zu verringern.

Veränderungen in der Beziehung zu Microsoft

Die Ankündigung markiert einen Wendepunkt in der bisherigen Expansionsstrategie von OpenAI, da das Unternehmen seine Infrastruktur erstmals signifikant über die Systeme von Microsoft hinaus diversifiziert. Microsoft bleibt zwar ein bedeutender Investor und Partner, doch die ursprüngliche Exklusivität der Zusammenarbeit wird durch den Einstieg von Amazon formell beendet. In einem Blogbeitrag der Microsoft Corporation betont der Konzern jedoch, dass die bestehende Kooperation fortgesetzt und die Integration von OpenAI-Technologien in die eigenen Produkte weiter vorangetrieben wird. Die neuen Entwicklungen werden als notwendiger Schritt beschrieben, um den immensen Bedarf an Rechenleistung für die nächste Generation künstlicher Intelligenz zu decken.

Marktbeobachter bewerten die Machtverschiebung

Analysten bewerten den Schritt als Zeichen für das wachsende Bedürfnis von OpenAI nach Unabhängigkeit und Ressourcenvielfalt. Das Finanzportal MarketWatch, eine auf Wirtschaftsnachrichten und Börsendaten spezialisierte Plattform, berichtet in diesem Zusammenhang von einer möglichen Belastungsprobe für das Verhältnis zwischen OpenAI und seinem bisherigen Hauptförderer. Während Microsoft über Jahre hinweg als alleiniger Cloud-Lieferant fungierte, entsteht nun eine Wettbewerbssituation zwischen den beiden grössten Cloud-Anbietern der Welt um die Unterstützung des führenden KI-Entwicklers. Für Anleger bedeutet dies eine Veränderung der Machtverhältnisse im Sektor, da die technologische Führung von OpenAI nicht mehr allein an den Erfolg der Microsoft-Infrastruktur gekoppelt ist.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Novo Nordisk und OpenAI vereinbaren strategische KI-Partnerschaft
Florida startet Ermittlungen: OpenAI nach Uni-Attacke im Fokus
Microsoft sichert sich Rechenpower: Aktie klettert trotz Differenzen mit OpenAI

Bildquelle: mindea / Shutterstock.com,JarTee / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Inside Trading & Investment

22.04.26 Ein solider Start in die US-Gewinnsaison
22.04.26 SMI-Anleger weiter zurückhaltend
22.04.26 Marktüberblick: Beiersdorf schwächelt nach Zahlen
22.04.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Ins Minus gedreht
21.04.26 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf Nikkei 225 Exchange Traded Fund, S&P 500 Index®, EURO STOXX 50® Index, Swiss Market® Index
21.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Lonza, Partners Group
21.04.26 Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’596.75 19.90 SXEBNU
Short 13’873.01 13.97 STCBFU
Short 14’400.20 8.93 B58SLU
SMI-Kurs: 13’067.63 22.04.2026 17:30:56
Long 12’534.04 19.90 SW7BAU
Long 12’233.13 13.68 S6IBVU
Long 11’711.06 8.93 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie in Rot: Bund erwartet klar tiefere Kapitalanforderungen
ABB-Aktie klar im Plus: Umsatzsprung im Startquartal
Ausblick: Nokia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Rüstungsauftrag für Rheinmetall - Aktie steigt
Ausblick: SAP präsentiert Quartalsergebnisse
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag mit Verlusten
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Telekom-Aktie tiefer: Komplettübernahme von T-Mobile US wohl im Gespräch - Razzia bei Tochterfirma
Zurich Insurance Aktie News: Anleger schicken Zurich Insurance am Nachmittag auf rotes Terrain
Grösster Börsengang aller Zeiten? Elon Musk bereitet IPO der SpaceX-Aktie mit Machtanspruch vor

Top-Rankings

KW 16: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 16: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.