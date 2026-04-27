Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

21.07
CHF
0.49
CHF
2.36 %
12:39:41
SWX
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Historisch
27.04.2026 11:46:10

Eni Buy

Eni
21.30 CHF 0.92%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 28,50 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Erstmals seit dem vierten Quartal 2024 habe der Ölkonzern im vierten Geschäftsquartal die Erwartung verfehlt, schrieb Joshua Stone am Freitagnachmittag. Die meisten der verantwortlichen Einflüsse seien aber vorübergehender Natur. Vertrauen dafür lieferten die nahezu verdoppelten Aktienrückkäufe, die seine bisherigen Erwartungen überträfen. Die Ausschüttungen sind für ihn ein Kernargument der Aktie./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
29.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.02 € 		Abst. Kursziel*:
25.95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.06%
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:46 Eni Buy UBS AG
24.04.26 Eni Kaufen DZ BANK
24.04.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
24.04.26 Eni Buy UBS AG
24.04.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
