Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
Eni Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 28,50 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Erstmals seit dem vierten Quartal 2024 habe der Ölkonzern im vierten Geschäftsquartal die Erwartung verfehlt, schrieb Joshua Stone am Freitagnachmittag. Die meisten der verantwortlichen Einflüsse seien aber vorübergehender Natur. Vertrauen dafür lieferten die nahezu verdoppelten Aktienrückkäufe, die seine bisherigen Erwartungen überträfen. Die Ausschüttungen sind für ihn ein Kernargument der Aktie./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.02 €
|
Abst. Kursziel*:
25.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.06%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Analysen zu Eni S.p.A.
|11:46
|Eni Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Eni Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
