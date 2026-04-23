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24.04.2026 09:25:54

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft nach der "Google Cloud Next"-Konferenz 2026 mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es sei klar, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter steige, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur US-Softwarebranche. Hinsichtlich der Hyperscaler Oracle und CoreWeave ist er daher zunehmend optimistisch. Bei Microsoft geht er davon aus, dass die meisten Anleger angesichts der jüngst verstärkten Fokussierung auf die Entwicklung von Copilot mehr Wert auf die Marktakzeptanz und Dynamik von M365 legen werden als darauf, wie stark die Cloudplattform Azure die Erwartungen übertroffen haben dürfte./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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