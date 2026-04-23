Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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Microsoft Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 510 US-Dollar belassen. Karl Keirstead gab in einer am Freitag vorliegenden Studie zu Cloud-Infrastruktur-Werten einen Ausblick auf den 29. April, wenn mit Microsoft, Amazon und Google gleich mehrere US-Tech-Riesen ihre Zahlen vorlegen. Er sprach von einer "Hyperscaler-Nacht", die Anleger dann erwarte - außerdem noch mit Meta. Die Wachstumsziele seien hoch gesteckt, aber machbar. Besonders wichtig sei die Nachfrage nach Cloud-basierten GPUs, deren Nachfrage in einem beispiellosen Tempo steige. Dies sei auch Anlegern nicht entgangen, ergänzte er mit Blick auf die Kursentwicklung./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 510.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 418.90
|
Abst. Kursziel*:
21.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 419.59
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.55%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
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Analysen zu Microsoft Corp.
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|Microsoft Buy
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|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
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|11.03.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
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|Barclays Capital
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