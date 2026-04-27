Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
72.83CHF
0.68CHF
0.94 %
12:31:23
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.04.2026 11:59:46
Sanofi Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston hatte schon mit einer starken Entwicklung der Franzosen im ersten Quartal gerechnet. Die Ergebnisse hätten die Erwartungen aber noch übertroffen, schrieb er am Freitagabend. Im Vergleich mit der Branchenbewertung bleibt er aber an der Seitenlinie./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
79.57 €
|
Abst. Kursziel*:
10.59%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
79.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.50%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|11:59
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|11:59
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|72.83
|0.94%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:59
|
UBS AG
Sanofi Neutral
|11:58
|
UBS AG
Renault Sell
|11:47
|
UBS AG
Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|11:46
|
UBS AG
Eni Buy
|11:45
|
UBS AG
IONOS Neutral
|11:38
|
Jefferies & Company Inc.
Amazon Buy
|11:37
|
Jefferies & Company Inc.
Microsoft Buy