Sanofi 73.25 CHF -0.88% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston hatte schon mit einer starken Entwicklung der Franzosen im ersten Quartal gerechnet. Die Ergebnisse hätten die Erwartungen aber noch übertroffen, schrieb er am Freitagabend. Im Vergleich mit der Branchenbewertung bleibt er aber an der Seitenlinie./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.