Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
28.04.2026 07:51:00
Ausblick: Coca-Cola präsentiert Quartalsergebnisse
Was sich Anaylsten von der kommenden Coca-Cola-Bilanz versprechen.
Coca-Cola äussert sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,811 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,32 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,770 USD je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 12,24 Milliarden USD aus - eine Steigerung von 9,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 11,16 Milliarden USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,22 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,04 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 48,94 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 48,39 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Coca-Cola Co.
|24.04.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|09.04.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
