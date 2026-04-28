Ausblick: Alphabet präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: Coca-Cola präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: Amazon stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Deutschlands häufigstes E-Auto: VW setzt Tesla ab
Bucher-Aktie: Weniger Bestellungen und weniger Umsatz im Startquartal
Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007

Aktie im Fokus 28.04.2026 07:51:00

Ausblick: Coca-Cola präsentiert Quartalsergebnisse

Was sich Anaylsten von der kommenden Coca-Cola-Bilanz versprechen.

Coca-Cola äussert sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,811 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,32 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,770 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 12,24 Milliarden USD aus - eine Steigerung von 9,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 11,16 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,22 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,04 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 48,94 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 48,39 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Coca-Cola-Aktie gibt nach: Leichter Absatzrückgang in der Schweiz 2025
Coca-Cola-Aktie: Experten empfehlen Coca-Cola im März mehrheitlich zum Kauf
Was Analysten von der Coca-Cola-Aktie erwarten

24.04.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
22.04.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.04.26 Coca-Cola Buy UBS AG
09.04.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
18.03.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
Zinsentscheidungen 2026: Europa erhöht, USA senkt – Was bedeutet das für Anleger?

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Volkswirt Dr. Thomas Gitzel über die wichtigsten Entwicklungen an den Finanzmärkten: Zinsen, Inflation, Energiepreise, Geopolitik und die Frage, worauf Anlegerinnen und Anleger 2026 besonders achten sollten.

27.04.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Allzeithoch mit Fragezeichen
27.04.26 Nestlé verhindert Schlimmeres
27.04.26 Marktüberblick: SAP und Siemens Energy gesucht
27.04.26 Zinsentscheidungen 2026: Europa erhöht, USA senkt – Was bedeutet das für Anleger?
24.04.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Oracle, Palantir Technologies
24.04.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Comet Holding AG
23.04.26 TSMC: Rekordgewinne im KI-Zeitalter
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Erste Schätzungen: Bayer zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Montagvormittag stärker
Gold, Öl & Co. in KW 17: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
NVIDIA-Aktie gefährdet? Alphabet plant nächste Generation seiner KI-Chips
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Apple-Aktie im Fokus: iPhone-Verkäufe in China schiessen im ersten Quartal 2026 nach oben
Kraken-Experte: Bitcoin könnte wieder 80'000-Dollar-Marke erreichen - Auf diese zwei Faktoren kommt es an
Santhera-Aktie springt an: Positive CHMP-Empfehlung für erweiterten Agamree-Einsatz

KW 17: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 17: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 17: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.