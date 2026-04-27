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Verkaufsempfehlungen KW 17 27.04.2026 03:25:25

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Verkauf:

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    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 13’671.96 19.77 S0WBHU
    Short 13’967.17 13.66 BLPSVU
    Short 14’467.38 8.95 SQEBJU
    SMI-Kurs: 13’169.70 24.04.2026 17:30:01
    Long 12’568.53 19.20 SQ6BJU
    Long 12’298.66 13.87 SATBJU
    Long 11’773.81 8.98 SQBBAU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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