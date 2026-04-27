|Verkaufsempfehlungen KW 17
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27.04.2026 03:25:25
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
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Sind wir noch in einem Bullenmarkt?
In diesem Interview sprechen wir mit Börsenprofi Lars über die aktuelle Marktlage. Trotz geopolitischer Krisen und hoher Volatilität zeigen sich die Märkte erstaunlich robust – doch wie lange noch?
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Börse aktuell - Live TickerSMI geht tiefer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.