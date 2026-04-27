Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

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Sind wir noch in einem Bullenmarkt?

In diesem Interview sprechen wir mit Börsenprofi Lars über die aktuelle Marktlage. Trotz geopolitischer Krisen und hoher Volatilität zeigen sich die Märkte erstaunlich robust – doch wie lange noch?

Invest 2026: Sind wir noch in einem Bullenmarkt?