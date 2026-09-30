Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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30.09.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Nachmittag fester
Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 1'072,42 USD zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 1'072,42 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'709 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Micron Technology-Aktie bei 1'083,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1'075,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'459'780 Micron Technology-Aktien umgesetzt.
Am 26.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'255,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,03 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 164,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 553,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,612 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 24.06.2026. Das EPS lag bei 24,67 USD. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 266,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 41.46 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 23.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 73,85 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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