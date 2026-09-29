Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Micron Technology-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Micron Technology-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Die Micron Technology-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Micron Technology-Anteile bei 71.64 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.396 Micron Technology-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 28.09.2026 1’471.22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’053.98 USD belief. Mit einer Performance von +1’371.22 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology belief sich zuletzt auf 1.22 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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