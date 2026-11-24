Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 597,46 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'173 Punkten tendiert. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 600,26 USD aus. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 588,54 USD. Bei 589,09 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 445'692 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (779,80 USD) erklomm das Papier am 25.09.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,52 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 520,26 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 USD aus. Am 21.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,07 Prozent auf 64.60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 29,03 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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