Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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Meta Platforms (ex Facebook) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Meta von 884 auf 892 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für Meta dürfte nun ein Zyklus beginnen, in dem sich die Investitionen auszahlten, schrieb Stephen Ju am Donnerstag nach den Quartalszahlen des Social-Media-Konzerns. Die seit drei Jahren getätigten Investitionen in KI-Modelle schlügen sich nun sowohl in einer stärkeren kurzfristigen Werbeleistung als auch in einer beschleunigten Einführung von KI-Produkten nieder./rob/ajx/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 892.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 647.37
|
Abst. Kursziel*:
37.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 641.20
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.11%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|542.90
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