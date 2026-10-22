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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

542.90
CHF
-27.10
CHF
-4.75 %
18:00:02
BRXC
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22.10.2026 18:58:58

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Meta Platforms
542.90 CHF -4.75%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Meta von 884 auf 892 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für Meta dürfte nun ein Zyklus beginnen, in dem sich die Investitionen auszahlten, schrieb Stephen Ju am Donnerstag nach den Quartalszahlen des Social-Media-Konzerns. Die seit drei Jahren getätigten Investitionen in KI-Modelle schlügen sich nun sowohl in einer stärkeren kurzfristigen Werbeleistung als auch in einer beschleunigten Einführung von KI-Produkten nieder./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Meta Platforms-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Meta Platforms-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 892.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 647.37 		Abst. Kursziel*:
37.79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 641.20 		Abst. Kursziel aktuell:
39.11%
Analyst Name::
Stephen Ju 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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