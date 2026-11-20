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|Rentabler Meta Platforms (ex Facebook)-Einstieg?
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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 339.97 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 29.414 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 596.22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’537.43 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +75.37 Prozent.
Am Markt war Meta Platforms (ex Facebook) jüngst 1.57 Bio. USD wert. Den ersten Handelstag begann das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier bei 38.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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