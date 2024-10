NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach dem Kapitalmarkttag des Pharma- und Spezialchemiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Abgesehen von den neuen mittelfristigen Zielen, die die Konsensprognosen weitgehend untermauerten, sei er zuversichtlich, dass die Erholung der Bereiche Life Science und Electronics intakt sei, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt sieht er den Kapitalmarkttag als beruhigend für die kurz- und mittelfristigen Aussichten der Merck Darmstädter an./edh/mis;