FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Merck KGaA nach Zahlen zum dritten Quartal von 145 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen des Chemie- und Pharmakonzerns lägen über den Markterwartungen, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Kaufen
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
121.50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
122.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

