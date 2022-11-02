Merck Aktie 412799 / DE0006599905
13.11.2025 14:31:47
Merck Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Merck KGaA nach Zahlen zum dritten Quartal von 145 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen des Chemie- und Pharmakonzerns lägen über den Markterwartungen, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Kaufen
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
121.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
122.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
