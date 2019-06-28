Merck Aktie 412799 / DE0006599905
102.20CHF
-1.05CHF
-1.02 %
28.06.2019
SWX
17.10.2025 09:00:24
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach einem Kapitalmarkttag des Konzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Das Unternehmen habe den mittelfristigen Ausblick bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei gleiche ein besserer Ausblick für das Healthcare-Geschäft einen tristeren Ausblick für Life Science aus./rob/mis/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
