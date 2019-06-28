Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Merck Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach einem Kapitalmarkttag des Konzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Das Unternehmen habe den mittelfristigen Ausblick bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei gleiche ein besserer Ausblick für das Healthcare-Geschäft einen tristeren Ausblick für Life Science aus./rob/mis/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Analyst: JP Morgan Chase & Co.
Kursziel: 155.00 €
155.00 €
Rating jetzt:
Kurs*: 111.05 €
111.05 € 		Abst. Kursziel*:
39.58%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
111.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.58%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

