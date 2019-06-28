Merck 108.12 CHF -2.60% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach einem Kapitalmarkttag des Konzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Das Unternehmen habe den mittelfristigen Ausblick bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei gleiche ein besserer Ausblick für das Healthcare-Geschäft einen tristeren Ausblick für Life Science aus./rob/mis/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:25 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.