NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Mit Senkungen der Schätzungen für die Sparte Life Science dürfte es nun ein Ende haben, schrieb Analyst Brian Balchin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anleger eröffne sich derzeit eine attraktive Einstiegsgelegenheit./ajx/tih;