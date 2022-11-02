Merck Aktie 412799 / DE0006599905
223.00CHF
2.90CHF
1.32 %
02.11.2022
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.10.2025 13:20:16
Merck Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Die aktuelle Bewertung der Aktien werde dem Wachstumspotenzial der Darmstädter nicht gerecht, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Das dritte Quartal enthalte im Pharmabereich erstmals die Springworks-Wirkstoffe Ogsiveo und Gomekli./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
113.80 €
|
Abst. Kursziel*:
31.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
115.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.43%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Merck KGaA
|
13:13
|Investment-Tipp Merck-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
28.10.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
28.10.25
|Börse Frankfurt: DAX liegt am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
28.10.25