Merck Aktie 412799 / DE0006599905

223.00
CHF
2.90
CHF
1.32 %
02.11.2022
SWX
Merck Buy

Merck
106.49 CHF 1.43%
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Die aktuelle Bewertung der Aktien werde dem Wachstumspotenzial der Darmstädter nicht gerecht, schrieb Matthew Weston am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Das dritte Quartal enthalte im Pharmabereich erstmals die Springworks-Wirkstoffe Ogsiveo und Gomekli.

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

