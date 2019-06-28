Merck Aktie 412799 / DE0006599905
102.20CHF
-1.05CHF
-1.02 %
28.06.2019
SWX
20.10.2025 15:15:24
Merck Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Merck KGaA nach dem Kapitalmarkttag von 154 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Matthew Weston reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Pharma- und Chemiekonzern. Die neuen mittelfristigen Ziele der Darmstädter stützten aber die Prognosen./ajx/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
112.75 €
|
Abst. Kursziel*:
33.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
113.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.04%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
