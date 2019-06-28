Merck Aktie 412799 / DE0006599905
Merck Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Anlässlich des Kapitalmarkttages habe der Pharma- und Spezialchemiekonzern seine Jahresziele bestätigt, einen ersten Ausblick auf 2026 gegeben und Aussagen zum mittelfristigen Wachstum gemacht, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihm zufolge dürfte die neue mittelfristige Konzernprognose zu einer Abwärtskorrektur der Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um etwa 4 Prozent führen./ck/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
133.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
111.80 €
|
Abst. Kursziel*:
18.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
110.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.80%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
|
13:52
|Market-Perform von Bernstein Research für Merck-Aktie (finanzen.ch)
|
13:22
|Aktien-Analyse: UBS AG bewertet Merck-Aktie (finanzen.ch)
|
11:19
|Merck-Aktie trotzdem rot: Kooperation mit US-Regierung stärkt IVF-Geschäft (Dow Jones)
|
09:54