FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Anlässlich des Kapitalmarkttages habe der Pharma- und Spezialchemiekonzern seine Jahresziele bestätigt, einen ersten Ausblick auf 2026 gegeben und Aussagen zum mittelfristigen Wachstum gemacht, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihm zufolge dürfte die neue mittelfristige Konzernprognose zu einer Abwärtskorrektur der Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um etwa 4 Prozent führen./ck/edh;