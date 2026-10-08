Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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08.10.2026 22:11:18
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Mercedes-Benz Group
36.50 CHF 0.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Marge im Pkw-Geschäft der Stuttgarter dürfte im dritten Quartal unterhalb der für das Gesamtjahr prognostizierten Spanne von 3 bis 5 Prozent liegen, schrieb Tom Narayan in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 14:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 14:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
39.19 €
|
Abst. Kursziel*:
37.81%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
39.09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.16%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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