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|Profitable Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anlage?
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25.11.2026 10:02:18
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien verlieren können.
Heute vor 10 Jahren wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile an diesem Tag 54.33 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18.406 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers auf 37.36 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 687.66 EUR wert. Mit einer Performance von -31.23 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36.02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|06:51
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06:51
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06:51
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
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