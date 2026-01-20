Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’170 -0.8%  SPI 18’199 -0.7%  Dow 48’489 -1.8%  DAX 24’703 -1.0%  Euro 0.9274 0.2%  EStoxx50 5’892 -0.6%  Gold 4’843 1.7%  Bitcoin 70’797 1.5%  Dollar 0.7917 0.2%  Öl 64.2 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
DroneShield-Aktie sackt dennoch ab: Neue Software-Updates versprechen Systemverbesserungen
Ausblick: Intel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NVIDIA-Aktie: Das steckt wirklich hinter dem Groq-Deal
Suche...
eToro entdecken

Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

51.50
CHF
-0.56
CHF
-1.08 %
20.01.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.01.2026 07:09:05

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

Mercedes-Benz Group
52.80 CHF -1.12%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Mercedes-Benz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Vorab-Aussagen zum Absatz im vergangenen Quartal deuteten darauf hin, dass der Autobauer in China vor allem kurzfristig Probleme haben könnte, mitzuhalten, schrieb Tom Narayan in einer Einschätzung vom Dienstagabend. Premium-Modelle dürften wegen der dortigen Luxussteuer und des Wettbewerbs mit heimischen Herstellern weiter unter Druck stehen. Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Preiskampfes könnten Premium-Hersteller wie die Stuttgarter allerdings gegenüber den Volumenproduzenten begünstigen. In den USA rechnet Narayan 2026 mit ähnlichen Margenauswirkungen der dortigen Zollpolitik wie im vergangenen Jahr./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:30 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
56.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
56.91 € 		Abst. Kursziel*:
-1.60%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
56.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.62%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten