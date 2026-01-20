Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Mercedes-Benz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Vorab-Aussagen zum Absatz im vergangenen Quartal deuteten darauf hin, dass der Autobauer in China vor allem kurzfristig Probleme haben könnte, mitzuhalten, schrieb Tom Narayan in einer Einschätzung vom Dienstagabend. Premium-Modelle dürften wegen der dortigen Luxussteuer und des Wettbewerbs mit heimischen Herstellern weiter unter Druck stehen. Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Preiskampfes könnten Premium-Hersteller wie die Stuttgarter allerdings gegenüber den Volumenproduzenten begünstigen. In den USA rechnet Narayan 2026 mit ähnlichen Margenauswirkungen der dortigen Zollpolitik wie im vergangenen Jahr./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
56.91 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.60%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
56.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.62%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
20.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
20.01.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.ch)
|
19.01.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.01.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
19.01.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)