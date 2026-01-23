Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
53.54CHF
0.97CHF
1.85 %
12:21:07
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.01.2026 11:21:53
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Mercedes-Benz Group
53.86 CHF -0.06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 73 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes nahm am Freitagabend in seinem Ausblick auf die Jahresbilanz der Stuttgarter kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Das Management habe zuletzt die Ziele für 2025 bekräftigt./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
71.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.48 €
|
Abst. Kursziel*:
21.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.53%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|53.54
|1.85%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:28
|
Jefferies & Company Inc.
TotalEnergies Buy
|11:26
|
Jefferies & Company Inc.
Siemens Energy Buy
|11:26
|
Jefferies & Company Inc.
Siemens Buy
|11:25
|
Barclays Capital
EssilorLuxottica Overweight
|11:22
|
UBS AG
Intesa Sanpaolo Buy
|11:22
|
Goldman Sachs Group Inc.
Commerzbank Neutral
|11:22
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight