SMI 13'115 -0.2%  SPI 18'155 -0.4%  Dow 49'099 -0.6%  DAX 24'849 -0.2%  Euro 0.9218 -0.1%  EStoxx50 5'938 -0.2%  Gold 5'089 2.1%  Bitcoin 68'306 1.4%  Dollar 0.7777 0.3%  Öl 66.0 -0.4% 
Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

53.54
CHF
0.97
CHF
1.85 %
12:21:07
SWX
26.01.2026 11:21:53

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

Mercedes-Benz Group
53.86 CHF -0.06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 73 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes nahm am Freitagabend in seinem Ausblick auf die Jahresbilanz der Stuttgarter kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Das Management habe zuletzt die Ziele für 2025 bekräftigt./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
71.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
58.48 € 		Abst. Kursziel*:
21.41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
58.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.53%
Analyst Name::
Christian Frenes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

21.01.26 Mercedes-Benz Group Equal Weight Barclays Capital
21.01.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.26 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Mercedes-Benz Group Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
