SMI 13’511 -0.1%  SPI 18’691 0.0%  Dow 50’267 0.3%  DAX 24’988 -0.1%  Euro 0.9134 0.0%  EStoxx50 6’047 -0.2%  Gold 5’029 -0.6%  Bitcoin 53’003 -1.5%  Dollar 0.7677 0.1%  Öl 68.9 -0.3% 
Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Aktien im Fokus: Swiss Life und Generali bündeln Netzwerke für Mitarbeiter-Vorsorgelösungen
Sondereffekte bremsen Wacker Neuson - Aktie gibt nach
Streik bei Lufthansa: Piloten und Flugbegleiter legen Verkehr lahm - Aktie verliert
Sicherheitsrisiko 10.02.2026 20:30:00

Microsoft-Aktie dennoch fester: Warnung vor gefährlicher Schatten-KI

Microsoft warnt eindringlich vor dem unkontrollierten Einsatz von autonomen Softwarehelfern mit Künstlicher Intelligenz.

In seinem aktuellen Cyber Pulse Report, der im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz veröffentlicht wurde, stellen Forscher des Softwarekonzerns fest, dass KI-Helfer beim Programmieren bereits in über 80 Prozent der grössten Unternehmen (Fortune 500) im Einsatz sind.

Die wenigsten Firmen hätten jedoch klare Regeln für die Verwendung der KI. Die rasante Verbreitung berge unkalkulierbare Risiken. Eine mangelnde Übersicht der Verantwortlichen und eine "Schatten-KI" öffneten Tür und Tor für neue Angriffsmethoden.

"Die da oben" wissen nichts vom KI-Einsatz

Unter "Schatten-KI" versteht man die Nutzung von Anwendungen Künstlicher Intelligenz durch Mitarbeiter, ohne dass die IT- oder Sicherheitsabteilung des Unternehmens davon weiss oder dies offiziell genehmigt hat. Mitarbeiter verwenden eigenmächtig KI-Tools oder Agenten aus dem Internet, also autonom handelnde Computerprogramme, um ihre Aufgaben schneller zu erledigen, ohne dass jemand in der Firmenhierarchie davon in Kenntnis gesetzt wurde.

Der Microsoft-Bericht warnt eindringlich vor einer wachsenden Diskrepanz zwischen Innovation und Sicherheit. Während die KI-Nutzung explosionsartig wächst, verfügt nicht einmal die Hälfte der Unternehmen (47 Prozent) über spezifische Sicherheitskontrollen für generative KI. Und 29 Prozent der Angestellten nutzen bereits nicht genehmigte KI-Agenten für ihre Arbeit. Dies schaffe blinde Flecken in der Unternehmenssicherheit.

"Schnell, schnell, schnell" ist unsicher

Nach Einschätzung der Microsoft-Experten erhöht sich das Risiko, wenn sich die Unternehmen bei der Einführung der KI-Anwendungen nicht genügend Zeit nehmen. "Die schnelle Bereitstellung von KI-Agenten kann Sicherheits- und Compliance-Kontrollen aushebeln und das Risiko von Schatten-KI erhöhen." Böswillige Akteure könnten die Berechtigungen von Agenten ausnutzen und sie zu unbeabsichtigten Doppelagenten machen. "Wie menschliche Mitarbeiter kann auch ein Agent mit zu viel Zugriff - oder falschen Anweisungen - zu einer Schwachstelle werden."

Die Autoren der Studie betonen, dass es sich nicht um theoretische Risiken handele. Kürzlich habe das Defender-Team von Microsoft eine betrügerische Kampagne entdeckt, bei der mehrere Akteure eine als "Memory Poisoning" bekannte KI-Angriffstechnik nutzten, um den Speicher von KI-Assistenten - und damit die Ergebnisse - dauerhaft zu manipulieren.

Zugriff auf Daten begrenzen

In dem Report werden mehrere Gegenmassnahmen empfohlen, um das Risiko beim Einsatz von KI-Anwendungen möglichst gering zu halten. Die Softwarehelfer mit künstlicher Intelligenz sollten nur Zugriff auf die Daten haben, die sie zwingend für die Lösung ihrer Aufgabe benötigen.

Ausserdem sollten Unternehmen ein zentrales Register einrichten, um zu sehen, welche KI-Agenten im Unternehmen existieren, wem sie gehören und auf welche Daten sie zugreifen. Nicht genehmigte Agenten müssten identifiziert und isoliert werden.

An der NASDAQ notiert die Microsoft-Aktie zeitweise 0,76 Prozent höher bei 416,73 US-Dollar.

/chd/DP/jha

MÜNCHEN (awp international)

Bildquelle: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’079.28 19.59 SA5BBU
Short 14’358.00 13.79 SV5BGU
Short 14’884.96 8.95 SWKBJU
SMI-Kurs: 13’510.77 10.02.2026 17:30:00
Long 12’956.34 19.59 S7TBWU
Long 12’669.76 13.79 SRWBTU
Long 12’113.35 8.84 SWVBJU
Meistgelesene Nachrichten

Edelmetall oder Zockerpapier? Wird es Silber wie der GameStop-Aktie ergehen?
Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
TUI-Aktie legt zu: Konzern setzt auf Expansion im Billigreisesegment
XRP Kurs Prognose: Analysten sehen massives Potenzial – doch Wale rotieren in neuen Bitcoin-Sektor
Palantir-Aktie unter Druck: Michael Burry warnt offenbar vor möglichem Kurssturz
DroneShield-Aktie stark: Neuer COO ernannt
Alphabet-Aktie im KI-Zeitalter: Mega-Anleihe sorgt für neue Impulse
Dow schlussendlich kaum verändert -- SMI beendet Handel stabil -- DAX schliesslich über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei mit neuem Rekord
Bayer-Aktie gefragt: US-Behörde erteilt Genehmigung für Herbizid Stryax
Ausblick: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
finanzen.net News

Datum Titel
20:49 Ex-Krypto-König Bankman-Fried will neuen Prozess
20:49 ROUNDUP: Trump streitet mit Kanada um neue Grenzbrücke
20:44 Devisen: Euro behauptet Vortagsgewinne
20:06 ROUNDUP: Galeria erhält mehr Zeit am Alexanderplatz
20:02 Aktien New York: Dow rückt nach Zinsaussagen vom Rekordhoch etwas ab
20:06 Lufthansa-Aktie nach Streikankündigung von Piloten und Flugbegleitern für Donnerstag unter Druck
20:10 Wacker Neuson-Aktie etwas fester: Margenziel verfehlt und nur moderates Wachstum erwartet
19:34 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar
20:16 Commerzbank-Aktie leicht tiefer: Finanzhaus mit starkem Jahresgewinn trotz hoher Umbaukosten
18:59 ROUNDUP: Deutschland überholt USA bei Spitzenposten in Nato