Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

14.01.2026 13:28:51

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

Mercedes-Benz Group
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. "Kann ein einzelnes Automodell einen Unterschied machen?" - diese Frage warf der Analyst Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar auf. Und er gab auch gleich eine Antwort: "Ja, die S-Klasse." Das Oberklassemodell, für das Ende 2026 ein Facelift ansteht, sei "Eckpfeiler der Profitabilität" der Schwaben. Historisch habe fast jede neue Generation oder deutliche Überarbeitung für robuste Absatzvolumina gesorgt und sich auch merklich bei den Gewinnen gezeigt./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

