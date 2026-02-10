ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Halbleiterhersteller-Zahlen
|
10.02.2026 20:28:00
ON Semiconductor-Aktie klettert dennoch: Halbleiterhersteller enttäuscht beim Ergebnis
Die Viertquartalszahlen von ON Semiconductor rückten am Montag nachbörslich in den Anlegerfokus. So fiel die Bilanz aus.
Der Umsatz sank unterdessen von 1,72 Milliarden US-Dollar auf 1,53 Milliarden US-Dollar und erreichte damit die Analystenerwartungen von 1,53 Milliarden US-Dollar.
Im Gesamtgeschäftsjahr lag der Gewinn je Aktie unterdessen bei 0,29 US-Dollar nach 3,63 US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenschätzungen von 2,33 US-Dollar. Der Umsatz fiel von 7,08 Milliarden US-Dollar auf 6,00 Milliarden US-Dollar (Analystenerwartungen: 6,00 Milliarden US-Dollar).
Die ON Semiconductor-Aktie zeigt sich am Dienstag an der NASDAQ zeitweise 3,79 Prozent höher bei 67,57 Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.
|
20:27
|ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
16:29
|ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Dienstagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
16:01
|Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Ausblick: ON Semiconductor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)