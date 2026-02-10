Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 -0.1%  SPI 18’691 0.0%  Dow 50’267 0.3%  DAX 24’988 -0.1%  Euro 0.9134 0.0%  EStoxx50 6’047 -0.2%  Gold 5’029 -0.6%  Bitcoin 53’003 -1.5%  Dollar 0.7677 0.1%  Öl 68.9 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Aktien im Fokus: Swiss Life und Generali bündeln Netzwerke für Mitarbeiter-Vorsorgelösungen
Sondereffekte bremsen Wacker Neuson - Aktie gibt nach
Streik bei Lufthansa: Piloten und Flugbegleiter legen Verkehr lahm - Aktie verliert
Suche...

ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Halbleiterhersteller-Zahlen 10.02.2026 20:28:00

ON Semiconductor-Aktie klettert dennoch: Halbleiterhersteller enttäuscht beim Ergebnis

ON Semiconductor-Aktie klettert dennoch: Halbleiterhersteller enttäuscht beim Ergebnis

Die Viertquartalszahlen von ON Semiconductor rückten am Montag nachbörslich in den Anlegerfokus. So fiel die Bilanz aus.

ON Semiconductor
51.94 CHF 2.93%
Kaufen Verkaufen
Für ON Semiconductor ist das vierte Geschäftsquartal 2025 mit einem Gewinneinbruch zu Ende gegangen. Das EPS fiel von 0,88 US-Dollar auf 0,45 US-Dollar. Damit verdiente der Halbleiterhersteller weniger als Analysten erwartet hatten: Die Schätzungen hatten sich im Vorfeld auf ein EPS von 0,624 US-Dollar belaufen.

Der Umsatz sank unterdessen von 1,72 Milliarden US-Dollar auf 1,53 Milliarden US-Dollar und erreichte damit die Analystenerwartungen von 1,53 Milliarden US-Dollar.

Im Gesamtgeschäftsjahr lag der Gewinn je Aktie unterdessen bei 0,29 US-Dollar nach 3,63 US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenschätzungen von 2,33 US-Dollar. Der Umsatz fiel von 7,08 Milliarden US-Dollar auf 6,00 Milliarden US-Dollar (Analystenerwartungen: 6,00 Milliarden US-Dollar).

Die ON Semiconductor-Aktie zeigt sich am Dienstag an der NASDAQ zeitweise 3,79 Prozent höher bei 67,57 Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Infineon-Aktie: Was Analysten von Infineon erwarten

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com

Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten