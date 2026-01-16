Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'414 -0.5%  SPI 18'528 -0.4%  Dow 49'359 -0.2%  DAX 25'297 -0.2%  Euro 0.9296 0.1%  EStoxx50 6'029 -0.2%  Gold 4'673 1.7%  Bitcoin 74'175 -0.9%  Dollar 0.7999 -0.2%  Öl 63.7 -0.7% 
Plus500 Depot

Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

53.40
CHF
-0.57
CHF
-1.06 %
16.01.2026
SWX
19.01.2026 07:19:09

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

Mercedes-Benz Group
52.36 CHF -4.42%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinne europäischer Autokonzerne dürften 2026 zwar steigen, die Risiken für das China-Geschäft seien aber spürbar, schrieb Romain Gourvil am Freitagnachmittag in seiner Branchenanalyse. Letztere dürften zunächst eine Neubewertung ausbremsen, auch wenn das Momentum neuer Produkte Fahrt aufnehme. Die Nachfragesituation bleibe in China gerade im Premiumsegment schwierig./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 15:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

