Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

53.05
CHF
1.65
CHF
3.21 %
10:56:17
SWX
02.02.2026 09:11:30

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

Mercedes-Benz Group
52.80 CHF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Vorstellung der neuen S-Klasse mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Damit platzierten die Stuttgarter ihr Flaggschiff als hyper-vernetztes Büro auf Rädern, schrieb Jose Asumendi am Montag./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 07:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
57.72 € 		Abst. Kursziel*:
21.28%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
58.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.52%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

