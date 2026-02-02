Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
53.05CHF
1.65CHF
3.21 %
10:56:17
SWX
02.02.2026 09:11:30
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Mercedes-Benz Group
52.80 CHF 0.04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Vorstellung der neuen S-Klasse mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Damit platzierten die Stuttgarter ihr Flaggschiff als hyper-vernetztes Büro auf Rädern, schrieb Jose Asumendi am Montag./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 07:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
57.72 €
|
Abst. Kursziel*:
21.28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
58.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.52%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
