Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight

Mercedes-Benz Group
53.65 CHF
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Fahrzeugabsatz im zweiten Halbjahr dürfte dem in der ersten Jahreshälfte ähneln, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund eines weiterhin dynamischen Preisumfelds, eines stabilen Produktmixes, höherer saisonaler Kostenschwankungen im vierten Quartal und höherer Zölle sollte die Marge 2025 im Bereich von 4 bis 6 Prozent liegen, im vierten Quartal aber unter der des dritten Viertels ausfallen./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
56.91 € 		Abst. Kursziel*:
-3.36%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
57.61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.53%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

