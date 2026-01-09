Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 52,50 auf 55,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. Mercedes gibt er im Vergleich zu BMW den Vorzug wegen des besseren Cashflows und Potenzials zur Selbstoptimierung. Seine Branchenfavoriten sind aber VW und Ferrari./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
60.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.56%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
60.77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.49%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
09:45
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight (finanzen.ch)
|
09:29
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) macht am Freitagvormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
07.01.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
07.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittwochmittag tiefer (finanzen.ch)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08:56
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|08:56
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|55.70
|2.30%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:00
|
Jefferies & Company Inc.
Renault Hold
|09:00
|
Jefferies & Company Inc.
Porsche vz. Hold
|08:58
|
Jefferies & Company Inc.
Stellantis Buy
|08:58
|
Jefferies & Company Inc.
Volkswagen Buy
|08:56
|
Jefferies & Company Inc.
Mercedes-Benz Group Hold
|08:54
|
Jefferies & Company Inc.
BMW Hold
|08:54
|
Barclays Capital
Renault Overweight