|CAC 40-Performance im Blick
|
08.01.2026 12:26:17
Börse Paris: CAC 40 gibt am Donnerstagmittag nach
Der CAC 40 verbucht am vierten Tag der Woche Verluste.
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0.21 Prozent leichter bei 8’216.57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.495 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.280 Prozent auf 8’210.90 Punkte an der Kurstafel, nach 8’233.92 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 8’209.04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’234.56 Punkten lag.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 0.371 Prozent nach. Vor einem Monat, am 08.12.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’108.43 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 8’060.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, lag der CAC 40 noch bei 7’452.42 Punkten.
Welche CAC 40-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 246’747 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 318.093 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.13 zu Buche schlagen. Mit 7.80 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
