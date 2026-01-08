Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’351 0.2%  SPI 18’407 0.1%  Dow 48’996 -0.9%  DAX 25’189 0.3%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’927 0.1%  Gold 4’424 -0.7%  Bitcoin 72’232 -0.8%  Dollar 0.7978 0.0%  Öl 60.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
MTU-Aktie leichter: Mittel zur Ablösung nächstjähriger Anleihe gesichert
Analyse: Buy-Hochstufung für BASF-Aktie von Warburg Research
Nordex-Aktie dennoch tiefer: Windkraftaufträge aus Spanien erhalten
Santhera-Aktie im Fokus: Millionenvereinbarung für Agamree in Asien-Pazifik
Halbleiteraktien Advantest, Renesas und Co. in Rot: Streit zwischen China und Japan belastet - Auch Softbank-Aktie leidet
Suche...

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 08.01.2026 09:28:35

Schwache Performance in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Schwache Performance in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der CAC 40 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Stellantis
8.49 CHF -3.03%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0.18 Prozent tiefer bei 8’219.16 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.495 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.280 Prozent tiefer bei 8’210.90 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8’233.92 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8’228.56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’210.90 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 0.340 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 08.12.2025, bei 8’108.43 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.10.2025, den Stand von 8’060.13 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 7’452.42 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 24’890 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 318.093 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2.13 erwartet. Im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?