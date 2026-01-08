Schwache Performance in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0.18 Prozent tiefer bei 8’219.16 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.495 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.280 Prozent tiefer bei 8’210.90 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8’233.92 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8’228.56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’210.90 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 0.340 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 08.12.2025, bei 8’108.43 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.10.2025, den Stand von 8’060.13 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 7’452.42 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 24’890 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 318.093 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2.13 erwartet. Im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch