LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

412.00
CHF
0.45
CHF
0.11 %
28.06.2019
SWX
04.09.2025 08:15:27

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
479.94 CHF 1.07%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH mit einem Kursziel von 525 Euro auf "Neutral" belassen. Chiara Battistini überarbeitete mit Blick auf die anstehenden Zahlen für das dritte Quartal ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern. Angesichts der anhaltenden Volatilität sowie fehlender klarer Signale für eine positive Trendwende sei es noch zu früh für eine positivere Einschätzung der Branche, schrieb sie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 18:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Neutral
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
525.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
517.70 € 		Abst. Kursziel*:
1.41%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
517.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.55%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:15 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
21.08.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
21.08.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
11.08.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
