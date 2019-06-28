LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
412.00CHF
0.45CHF
0.11 %
28.06.2019
SWX
04.09.2025 08:15:27
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
479.94 CHF 1.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LVMH mit einem Kursziel von 525 Euro auf "Neutral" belassen. Chiara Battistini überarbeitete mit Blick auf die anstehenden Zahlen für das dritte Quartal ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern. Angesichts der anhaltenden Volatilität sowie fehlender klarer Signale für eine positive Trendwende sei es noch zu früh für eine positivere Einschätzung der Branche, schrieb sie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 18:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Neutral
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
525.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
517.70 €
|
Abst. Kursziel*:
1.41%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
517.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.55%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
