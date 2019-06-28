LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 513 auf 680 Euro angehoben. In den vergangenen zwei Jahren habe sie sich bei LVMH zurückgehalten und auf Anzeichen für eine Rückkehr der positiven Gewinndynamik gewartet, die nun wieder da zu sein scheine, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In dieser Zeit seien die Markterwartungen für 2025 um rund 40 Prozent gesunken, während die Margen des Luxusgüterkonzerns wieder auf das Niveau vor Covid zurückgekehrt seien. Die Zahlen zum dritten Quartal zeigten, dass sich die Markenpflege-Maßnahmen im wichtigen F&LG-Bereich(Mode und Leder) auszahlen./rob/edh/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
680.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
595.40 €
|
Abst. Kursziel*:
14.21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
605.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.38%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
12:26
|Euronext-Handel: CAC 40 am Donnerstagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.25
|MÄRKTE EUROPA/Powell, LVMH und ASML sorgen für gute Stimmung (Dow Jones)
|
15.10.25
|Freundlicher Handel: CAC 40 letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Gewinne in Paris: Anleger lassen CAC 40 am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
15.10.25
|MÄRKTE EUROPA/US-Zinssenkungsfantasie stützt - LVMH im Haussemodus (Dow Jones)
|
15.10.25
|Handel in Paris: CAC 40 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
15.10.25
|MÄRKTE EUROPA/Aktien auf Erholungskurs - LVMH schiessen nach oben (Dow Jones)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|12:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|07:49
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|07:49
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|15.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|07:49
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|412.00
|0.11%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:11
|
Jefferies & Company Inc.
Heidelberg Materials Buy
|13:09
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ASML NV Buy
|13:07
|
JP Morgan Chase & Co.
Salesforce Overweight
|13:05
|
Bernstein Research
Nestlé Market-Perform
|13:05
|
Bernstein Research
ABB Underperform
|13:02
|
Bernstein Research
Pernod Ricard Outperform
|13:01
|
UBS AG
Nordea Bank Abp Registered Shs Buy