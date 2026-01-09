AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
27.86CHF
1.51CHF
5.72 %
12:00:15
BRXC
09.01.2026 10:24:30
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate schrieb in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal, dass er bei den Autohero-Absätzen mit einer Anzahl über dem Konsens und den Zielsetzungen rechnet. Er betonte, die Voraussetzungen für das Jahr 2026 seien vielversprechend./tih/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 03:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.51 €
|
Abst. Kursziel*:
36.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.26%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
