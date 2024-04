NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach detaillierten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die Resultate bestätigten, dass der Jahresstart für die Fluggesellschaft herausfordernd gewesen sei, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ermutigender sei der Ausblick für das Sommergeschäft./la/mis;