Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’793 -0.1%  SPI 20’848 0.0%  Dow 52’325 1.1%  DAX 25’993 0.7%  Euro 0.9183 -0.8%  EStoxx50 6’178 0.8%  Gold 3’952 2.0%  Bitcoin 63’718 -1.2%  Dollar 0.8199 -0.4%  Öl 105.6 -10.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539ABB1222171
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Analyse: Buy-Bewertung für EON SE-Aktie von Jefferies & Company Inc.
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zwischen Schuldenlast und Kaufempfehlung: Wie geht es bei den Aktien von CoreWeave und Nebius weiter?
Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Roche -Aktie dennoch tiefer: FDA-Zulassung für Cobas-Atemwegstest erhalten
Suche...
ETF Sparplan

Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762

423.33
CHF
0.07
CHF
0.02 %
16:39:53
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.11.2026 14:49:47

Linde Halten

Linde
423.33 CHF 0.02%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Linde nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Der Hersteller industriell genutzter Gase habe "mehr Volumen in der Leitung, aber wenig Schwung hinter dem Ausblick", schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer Studie am Montag. Ein Wachstum des Ergebnisses je Aktie treffe auf eine kaum angehobene Jahresprognose und ein schwächer als erwartetes viertes Quartal./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 14:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Linde plc Halten
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
$ 514.24 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
$ 517.00 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Linde plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Linde plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:49 Linde Halten DZ BANK
30.10.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Linde Outperform Bernstein Research
29.10.26 Linde Outperform Bernstein Research
20.10.26 Linde Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Linde plc 424.34 0.25% Linde plc