Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
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Linde Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Linde nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Der Hersteller industriell genutzter Gase habe "mehr Volumen in der Leitung, aber wenig Schwung hinter dem Ausblick", schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer Studie am Montag. Ein Wachstum des Ergebnisses je Aktie treffe auf eine kaum angehobene Jahresprognose und ein schwächer als erwartetes viertes Quartal./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Halten
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
$ 514.24
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
$ 517.00
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Linde plc
|
31.10.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Linde-Aktie ein (finanzen.net)
|
29.10.26
|EQS-News: Linde Reports Third-Quarter 2026 Results (Earnings Release Tables Attached) (EQS Group)
|
28.10.26
|Ausblick: Linde informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.10.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
26.10.26
|EQS-News: Linde Declares Dividend in Fourth Quarter 2026 (EQS Group)
|
21.10.26
|EQS-News: Linde Expands Supply of Industrial Gases to Tata Steel in India (EQS Group)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Linde veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.10.26
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Linde plc
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