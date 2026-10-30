Linde 423.26 CHF -1.89% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 562 auf 569 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen bestätigten trotz des gesenkten Ausblicks für das Schlussquartal die Fortschritte auf dem Weg zurück zum Wachstums-Algorithmus des Gasekonzerns, schrieb James Hooper am Donnerstagabend./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 21:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:05 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.