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Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762

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30.10.2026 09:58:13

Linde Outperform

Linde
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 562 auf 569 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen bestätigten trotz des gesenkten Ausblicks für das Schlussquartal die Fortschritte auf dem Weg zurück zum Wachstums-Algorithmus des Gasekonzerns, schrieb James Hooper am Donnerstagabend./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 21:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Linde plc Outperform
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 569.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 503.15 		Abst. Kursziel*:
13.09%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 503.40 		Abst. Kursziel aktuell:
13.03%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
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