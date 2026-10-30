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30.10.2026 09:58:13
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 562 auf 569 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen bestätigten trotz des gesenkten Ausblicks für das Schlussquartal die Fortschritte auf dem Weg zurück zum Wachstums-Algorithmus des Gasekonzerns, schrieb James Hooper am Donnerstagabend./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 21:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Outperform
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 569.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 503.15
|
Abst. Kursziel*:
13.09%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 503.40
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.03%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Linde plc
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29.10.26
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