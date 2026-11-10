S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die Linde-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 336.62 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.971 Linde-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 520.33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’545.75 USD wert. Damit wäre die Investition um 54.57 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Linde eine Marktkapitalisierung von 236.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch