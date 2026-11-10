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|Rentables Linde-Investment?
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10.11.2026 10:02:07
S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Linde-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 5 Jahren wurde die Linde-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 336.62 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.971 Linde-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 520.33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’545.75 USD wert. Damit wäre die Investition um 54.57 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Linde eine Marktkapitalisierung von 236.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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